В 1 сезоне 7 серии сериала «МульТВ» покажут: «Остаться в живых» с кучей всем надоевших политиков, сериал для юных и полных жизни людей под названием «Старперка», а также полезные и важные уроки из «Школы выживания». В общем, все как обычно.