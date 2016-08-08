В 1 сезоне 21 серии сериала «МульТВ» для вас создадут праздничную и запоминающуюся атмосферу. Ведь это новогодний выпуск! А значит, вы будете смотреть очередные «Елки». Еще всех ждет кулинария, тосты и раскрытие страшной правды про 31-е декабря.