В 1 сезоне 21 серии сериала «МульТВ» для вас создадут праздничную и запоминающуюся атмосферу. Ведь это новогодний выпуск! А значит, вы будете смотреть очередные «Елки». Еще всех ждет кулинария, тосты и раскрытие страшной правды про 31-е декабря.
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