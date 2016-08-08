В 1 сезоне 14 серии сериала «МульТВ» будет отдана дань уважения производственному жанру. Кроме того, ожидается прямая трансляция с пафосной церемонии «МульТВ 2016». Не обойдется также и без святого пункта программы — «Поля чудес».