В 1 сезоне 10 серии сериала «МульТВ» вы получите шанс увидеть шоу о занудстве и высокой культуре, мир «Льда и Пламени» на русский лад, программу для родителей с участием Валуева. А еще будет кое-что о жизни одного кудрявого музыканта из 90-х.