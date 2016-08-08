В 1 сезоне 1 серии сериала «МульТВ» в программе передач можно найти шоу советского стендап-юмора, бесконечный сериал-слезовыжималку для домохозяек, представление от знаменитого «Цирка труселей» и, конечно, лицо Филиппа Бедросовича.