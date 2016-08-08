В 1 сезоне 2 серии сериала «МульТВ» зрителям нужно морально подготовиться к просмотру «Дурновостей» с самыми «чумовыми» событиями за день, «Фантастической четверке» с героями отечественной школы, а также популярной «Битве шарлатанов».
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