В 1 сезоне 2 серии сериала «МульТВ» зрителям нужно морально подготовиться к просмотру «Дурновостей» с самыми «чумовыми» событиями за день, «Фантастической четверке» с героями отечественной школы, а также популярной «Битве шарлатанов».