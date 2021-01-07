«Мистер Мэр» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг успешного бизнесмена, который решает поучаствовать в выборах градоначальника Лос-Анджелеса в надежде произвести максимальное впечатление на подрастающую дочь. Совершенно неожиданным образом герой все-таки побеждает на выборах. Он понимает, что теперь действительно должен решать важные общественные проблемы, такие как растущая популяризация койотов или социальные волнения. Кроме того, герою необходимо восстановить свои не самые благоприятные отношения с дочкой. Но с чего начать?