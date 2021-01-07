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Постер к сериалу Мистер Мэр
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Мистер Мэр
Мистер Мэр (2021 - …) Mr. Mayor
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал NBC
Продолжительность 6 часов 58 минут
О чем сериал

«Мистер Мэр» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг успешного бизнесмена, который решает поучаствовать в выборах градоначальника Лос-Анджелеса в надежде произвести максимальное впечатление на подрастающую дочь. Совершенно неожиданным образом герой все-таки побеждает на выборах. Он понимает, что теперь действительно должен решать важные общественные проблемы, такие как растущая популяризация койотов или социальные волнения. Кроме того, герою необходимо восстановить свои не самые благоприятные отношения с дочкой. Но с чего начать?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рейчел Дратч
Рейчел Дратч
Холли Хантер
Холли Хантер
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Кайла Кенеди
Кайла Кенеди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистер Мэр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Мистер Мэр - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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