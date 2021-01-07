В 1 сезоне сериала «Мистер Мэр» события происходят в Лос-Анджелесе, городе большого кино и богатых людей. Ловкий бизнесмен всеми силами пытается улучшить взаимоотношения со своей дочерью. В итоге он принимает участие в местных выборах мэра, не имея никакого опыта в политике. К своему гигантскому удивлению, он обходит своих более успешных конкурентов и становится новым градоначальником Лос-Анджелеса. Теперь перед вчерашним бизнесменом стоит сложная задача: решить множество остросоциальных проблем, в том числе вопрос с распространением койотов. Параллельно герой пытается наладить отношения со своим ребенком.