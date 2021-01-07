Меню
Мистер Мэр 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистер Мэр
Киноафиша Сериалы Мистер Мэр Сезоны Сезон 1

Mr. Mayor
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистер Мэр»

В 1 сезоне сериала «Мистер Мэр» события происходят в Лос-Анджелесе, городе большого кино и богатых людей. Ловкий бизнесмен всеми силами пытается улучшить взаимоотношения со своей дочерью. В итоге он принимает участие в местных выборах мэра, не имея никакого опыта в политике. К своему гигантскому удивлению, он обходит своих более успешных конкурентов и становится новым градоначальником Лос-Анджелеса. Теперь перед вчерашним бизнесменом стоит сложная задача: решить множество остросоциальных проблем, в том числе вопрос с распространением койотов. Параллельно герой пытается наладить отношения со своим ребенком.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мистер Мэр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 января 2021
Выходной мэра Mayor's Day Out
Сезон 1 Серия 2
7 января 2021
Брентвудский мусор Brentwood Trash
Сезон 1 Серия 3
14 января 2021
МЕШОК The SAC
Сезон 1 Серия 4
21 января 2021
День ловкача Dodger Day
Сезон 1 Серия 5
28 января 2021
Уважение на рабочем месте Respect in the Workplace
Сезон 1 Серия 6
4 февраля 2021
Кризис авокадо Avocado Crisis
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2021
Сердца перед частями Hearts Before Parts
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2021
#Форма_пальмового_дерева #Palmtreereform
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2021
