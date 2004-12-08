Во 2 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» сюжет фокусируется на молодой женщине по имени Вика, которая волею случая оказалась в доме богатого российского продюсера Макса. Он вынужден в одиночку воспитывать троих детей и тащить на своем горбу весь бизнес. После недолгих раздумий хозяин дома решает сделать Вику новой няней для своих отпрысков. Довольно быстро главная героиня находит общий язык не только с ребятами, но и с другими обитателями дома, в том числе с интеллигентным дворецким Константином. Отдельного упоминания заслуживает коллега Макса Жанна, которая то и дело заглядывает в гости в его особняк. Жанна тайно надеется когда-нибудь окольцевать продюсера и стать новой матерью его детям.