Моя прекрасная няня 2004 - 2009 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Киноафиша Сериалы Моя прекрасная няня Сезоны Сезон 2

Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 декабря 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

Во 2 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» сюжет фокусируется на молодой женщине по имени Вика, которая волею случая оказалась в доме богатого российского продюсера Макса. Он вынужден в одиночку воспитывать троих детей и тащить на своем горбу весь бизнес. После недолгих раздумий хозяин дома решает сделать Вику новой няней для своих отпрысков. Довольно быстро главная героиня находит общий язык не только с ребятами, но и с другими обитателями дома, в том числе с интеллигентным дворецким Константином. Отдельного упоминания заслуживает коллега Макса Жанна, которая то и дело заглядывает в гости в его особняк. Жанна тайно надеется когда-нибудь окольцевать продюсера и стать новой матерью его детям.

4.5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Старые добрые времена
Сезон 2 Серия 1
8 декабря 2004
Воображаемая подруга
Сезон 2 Серия 2
9 декабря 2004
У меня есть секрет
Сезон 2 Серия 3
10 декабря 2004
Карточный король
Сезон 2 Серия 4
14 декабря 2004
Если друг оказался вдруг
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 2004
Завещание
Сезон 2 Серия 6
16 декабря 2004
Высокая драматургия
Сезон 2 Серия 7
17 декабря 2004
Винный погребок
Сезон 2 Серия 8
20 декабря 2004
Вспышка сверхновой
Сезон 2 Серия 9
21 декабря 2004
Цирк, да и только!
Сезон 2 Серия 10
22 декабря 2004
Правая рука
Сезон 2 Серия 11
23 декабря 2004
Проект века
Сезон 2 Серия 12
24 декабря 2004
На волосок от бритья
Сезон 2 Серия 13
27 декабря 2004
Нападение на Вику
Сезон 2 Серия 14
28 декабря 2004
Неравный брак
Сезон 2 Серия 15
29 декабря 2004
Няня в розыске
Сезон 2 Серия 16
30 декабря 2004
Поцелуй - всего лишь поцелуй
Сезон 2 Серия 17
31 декабря 2004
Новогоднее представление
Сезон 2 Серия 18
31 декабря 2004
Пробка
Сезон 2 Серия 19
11 января 2005
Постельное знакомство
Сезон 2 Серия 20
12 января 2005
График выхода всех сериалов
