Во 2 сезоне 20 серии сериала «Моя прекрасная няня» главная героиня отправляется на вечеринку нянь, приуроченную к выходу одной из женщин на пенсию. Вернувшись домой поздно ночью, Виктория случайно путает свою спальню с комнатой продюсера Максима.
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