Во 2 сезоне 10 серии сериала «Моя прекрасная няня» мать главной героини делает все возможное, чтобы свести ее с каким-нибудь кавалером. На этот раз Любовь пытается познакомить Викторию с парнем по имени Леша, который работает в похоронной службе…
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