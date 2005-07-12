Меню
Моя прекрасная няня 2004 - 2009 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 5 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» рассказывается история молодой женщины по имени Виктория. Самым неожиданным образом она попадает в особняк известного продюсера, который в одиночку заботится о трех детях. Макс отчаянно нуждается в няне, а главная героиня не менее отчаянно нуждается в работе. Довольно быстро Виктория сближается со всеми обитателями особняка, в том числе и с Максом. Между ними пробегает какая-то искра, но, кажется, продюсер не готов к серьезным отношениям. Сможет ли главная героиня изменить его мнение по поводу нового брака? Параллельно за Максом ухаживает его коллега по бизнесу Жанна, которая мечтает занять место его бывшей супруги.

4.5 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Татуировка
Сезон 5 Серия 1
12 июля 2005
Ах, сердце!
Сезон 5 Серия 2
13 июля 2005
А поутру они проснулись
Сезон 5 Серия 3
14 июля 2005
Дочки-матери
Сезон 5 Серия 4
15 июля 2005
Бедная Вика
Сезон 5 Серия 5
18 июля 2005
Принц Серебряный
Сезон 5 Серия 6
19 июля 2005
Все ку-ку!!!
Сезон 5 Серия 7
20 июля 2005
Лолита
Сезон 5 Серия 8
21 июля 2005
Мечта поэта
Сезон 5 Серия 9
22 июля 2005
Так говорит Стёпа
Сезон 5 Серия 10
25 июля 2005
Белые ночи, черные дни
Сезон 5 Серия 11
26 июля 2005
Погода в доме
Сезон 5 Серия 12
27 июля 2005
Одна фальшивая родинка
Сезон 5 Серия 13
28 июля 2005
Призрак отца няни
Сезон 5 Серия 14
29 июля 2005
Любовь и супчик
Сезон 5 Серия 15
1 августа 2005
Предложение
Сезон 5 Серия 16
2 августа 2005
График выхода всех сериалов
