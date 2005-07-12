В 5 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» рассказывается история молодой женщины по имени Виктория. Самым неожиданным образом она попадает в особняк известного продюсера, который в одиночку заботится о трех детях. Макс отчаянно нуждается в няне, а главная героиня не менее отчаянно нуждается в работе. Довольно быстро Виктория сближается со всеми обитателями особняка, в том числе и с Максом. Между ними пробегает какая-то искра, но, кажется, продюсер не готов к серьезным отношениям. Сможет ли главная героиня изменить его мнение по поводу нового брака? Параллельно за Максом ухаживает его коллега по бизнесу Жанна, которая мечтает занять место его бывшей супруги.