В 4 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Виктория. Волею судьбы она попадает в шикарный особняк богатого российского продюсера, который в одиночестве воспитывает троих детей. Макс очень нуждается в няне, и, кажется, только Виктория способна ей стать. Главная героиня довольно быстро находит общий язык со всеми ребятами, буквально заменяя им покойную мать. Кроме того, ей удается подружиться с другими обитателями дома, в том числе дворецким по имени Константин. Со временем между Максом и Викой начинают возникать какие-то чувства, однако продюсер, кажется, не готов к серьезным отношениям, а няня, напротив, очень хочет устроить свою личную жизнь.