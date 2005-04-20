Меню
Моя прекрасная няня 2004 - 2009 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 апреля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 4 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Виктория. Волею судьбы она попадает в шикарный особняк богатого российского продюсера, который в одиночестве воспитывает троих детей. Макс очень нуждается в няне, и, кажется, только Виктория способна ей стать. Главная героиня довольно быстро находит общий язык со всеми ребятами, буквально заменяя им покойную мать. Кроме того, ей удается подружиться с другими обитателями дома, в том числе дворецким по имени Константин. Со временем между Максом и Викой начинают возникать какие-то чувства, однако продюсер, кажется, не готов к серьезным отношениям, а няня, напротив, очень хочет устроить свою личную жизнь.

Список серий 4-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Неоконченный роман
Сезон 4 Серия 1
20 апреля 2005
Спасение рядового Дениса
Сезон 4 Серия 2
21 апреля 2005
Отцы и дети
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2005
Звездная пурга
Сезон 4 Серия 4
25 апреля 2005
Райское наслаждение
Сезон 4 Серия 5
26 апреля 2005
Мама дорогая
Сезон 4 Серия 6
27 апреля 2005
И ты, брат?!
Сезон 4 Серия 7
28 апреля 2005
Пансионат
Сезон 4 Серия 8
29 апреля 2005
Переезд Любови
Сезон 4 Серия 9
3 мая 2005
Веселый вдовец
Сезон 4 Серия 10
4 мая 2005
Пятое колесо
Сезон 4 Серия 11
5 мая 2005
Откройте, налоговая
Сезон 4 Серия 12
6 мая 2005
Чистый Голливуд
Сезон 4 Серия 13
10 мая 2005
Двигатель прогресса
Сезон 4 Серия 14
11 мая 2005
Одноклассница
Сезон 4 Серия 15
12 мая 2005
Уж в музы невтерпеж
Сезон 4 Серия 16
13 мая 2005
Шаловливые ручки
Сезон 4 Серия 17
16 мая 2005
Женский роман
Сезон 4 Серия 18
17 мая 2005
Повелитель тьмы
Сезон 4 Серия 19
18 мая 2005
Новые Робинзоны
Сезон 4 Серия 20
19 мая 2005
