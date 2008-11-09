Меню
Моя прекрасная няня 2004 - 2009, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 9 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 7 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Виктория. Волею судьбы она попадает в особняк известного продюсера, который в одиночестве вынужден воспитывать троих детей. Макс отчаянно нуждается в няне, поэтому предлагает главной героине работу. Довольно быстро Виктория находит язык со всеми домочадцами, в том числе с дворецким Константином. По ходу развития событий продюсер проникается к девушке особой симпатией, а она отвечает ему взаимностью. Но различные недомолвки и недопонимание мешают им быть вместе. В конце концов, влюбленным все-таки удается рассказать друг другу о своих чувствах – они решают пожениться. Но быть женой продюсера оказывается не так классно, как думала Вика.

Папин переезд
Сезон 7 Серия 1
9 ноября 2008
Дом, милый дом
Сезон 7 Серия 2
10 ноября 2008
Куда пойти учиться?
Сезон 7 Серия 3
11 ноября 2008
Попрошу тишины
Сезон 7 Серия 4
12 ноября 2008
Скажите, девушки
Сезон 7 Серия 5
13 ноября 2008
Счастливо оставаться
Сезон 7 Серия 6
14 ноября 2008
Виолончель
Сезон 7 Серия 7
17 ноября 2008
Жена или няня?
Сезон 7 Серия 8
18 ноября 2008
Секретное оружие
Сезон 7 Серия 9
19 ноября 2008
Лиха беда начало
Сезон 7 Серия 10
20 ноября 2008
Финансы поют романсы
Сезон 7 Серия 11
21 ноября 2008
Ученье-свет
Сезон 7 Серия 12
24 ноября 2008
Кушать подано
Сезон 7 Серия 13
25 ноября 2008
Друг на полмиллиона
Сезон 7 Серия 14
26 ноября 2008
Картинная галерея
Сезон 7 Серия 15
27 ноября 2008
Утечка информации
Сезон 7 Серия 16
28 ноября 2008
Брюнетка за рулем
Сезон 7 Серия 17
1 декабря 2008
Страстные выходные
Сезон 7 Серия 18
2 декабря 2008
История про собаку
Сезон 7 Серия 19
3 декабря 2008
Генеалогическое древо
Сезон 7 Серия 20
4 декабря 2008
Шпионские игры
Сезон 7 Серия 21
5 декабря 2008
Близнецы
Сезон 7 Серия 22
8 декабря 2008
Модный писатель
Сезон 7 Серия 23
9 декабря 2008
Подвиг Прутковского
Сезон 7 Серия 24
10 декабря 2008
Презентация
Сезон 7 Серия 25
11 декабря 2008
Код апогея
Сезон 7 Серия 26
12 декабря 2008
Девятый уровень любви
Сезон 7 Серия 27
15 декабря 2008
Это все цветочки
Сезон 7 Серия 28
16 декабря 2008
Второй медовый месяц
Сезон 7 Серия 29
17 декабря 2008
Дела музейные
Сезон 7 Серия 30
18 декабря 2008
Во сне и наяву
Сезон 7 Серия 31
19 декабря 2008
Польза от друзей
Сезон 7 Серия 32
22 декабря 2008
Доброе сердце
Сезон 7 Серия 33
23 декабря 2008
Королева фитнеса
Сезон 7 Серия 34
24 декабря 2008
Галино горе
Сезон 7 Серия 35
25 декабря 2008
Непослушный малыш
Сезон 7 Серия 36
26 декабря 2008
Продюсеры
Сезон 7 Серия 37
29 декабря 2008
Милый, я беременна
Сезон 7 Серия 38
30 декабря 2008
Откуда берутся дети
Сезон 7 Серия 39
31 декабря 2008
Люби и саночки возить
Сезон 7 Серия 40
1 января 2009
