В 7 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Виктория. Волею судьбы она попадает в особняк известного продюсера, который в одиночестве вынужден воспитывать троих детей. Макс отчаянно нуждается в няне, поэтому предлагает главной героине работу. Довольно быстро Виктория находит язык со всеми домочадцами, в том числе с дворецким Константином. По ходу развития событий продюсер проникается к девушке особой симпатией, а она отвечает ему взаимностью. Но различные недомолвки и недопонимание мешают им быть вместе. В конце концов, влюбленным все-таки удается рассказать друг другу о своих чувствах – они решают пожениться. Но быть женой продюсера оказывается не так классно, как думала Вика.