Моя прекрасная няня 2004 - 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 1 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Вика. Большую часть своего детства она провела в Мариуполе, а затем переехала на окраину российской столицы вместе с родителями. Вика начала работать в свадебном салоне, где познакомилась со своим будущим женихом Антоном. Довольно быстро становится понятно, что мужчина не собирается жениться на главной героине. Оказавшись на улице, Вика начинает торговать косметикой. Волею судьбы она оказывается в шикарном доме известного российского продюсера Макса, который в одиночку воспитывает троих детей. Когда правда вскрывается, не имея никаких альтернатив, хозяин дома решает оставить Викторию в качестве новой няни.

Список серий 1-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Новая работа
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2004
Первое свидание
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2004
Маленький курильщик
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2004
Свадьба
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2004
Личные дела
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2004
Моя прекрасная няня
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2004
Топ-модели
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2004
Женитьба водителя
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2004
Бабушкин песец
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2004
Лучший дворецкий
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2004
Буря в ясный день
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2004
Выбор Виктории
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2004
Семейный водопровод
Сезон 1 Серия 13
19 ноября 2004
Миндалины
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2004
Ода Николаю Баскову
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2004
Рождение звезды
Сезон 1 Серия 16
24 ноября 2004
Шоу продолжается
Сезон 1 Серия 17
25 ноября 2004
Меркантильная Вика
Сезон 1 Серия 18
26 ноября 2004
Физкульт-привет
Сезон 1 Серия 19
29 ноября 2004
Девочки-припевочки
Сезон 1 Серия 20
30 ноября 2004
Совет да любовь
Сезон 1 Серия 21
1 декабря 2004
Снова в школу
Сезон 1 Серия 22
2 декабря 2004
Няня в законе
Сезон 1 Серия 23
3 декабря 2004
Выгодное дело
Сезон 1 Серия 24
6 декабря 2004
Новая старая звезда
Сезон 1 Серия 25
7 декабря 2004
