В 1 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история разворачивается вокруг молодой женщины по имени Вика. Большую часть своего детства она провела в Мариуполе, а затем переехала на окраину российской столицы вместе с родителями. Вика начала работать в свадебном салоне, где познакомилась со своим будущим женихом Антоном. Довольно быстро становится понятно, что мужчина не собирается жениться на главной героине. Оказавшись на улице, Вика начинает торговать косметикой. Волею судьбы она оказывается в шикарном доме известного российского продюсера Макса, который в одиночку воспитывает троих детей. Когда правда вскрывается, не имея никаких альтернатив, хозяин дома решает оставить Викторию в качестве новой няни.