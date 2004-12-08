Во 2 сезоне 4 серии сериала «Моя прекрасная няня» главная героиня, ее мать и бабушка участвуют в карточном турнире. Однако для полной команды им не хватает четвертого игрока. Тут как нельзя кстати подворачивается Денис, которому нечем заняться...
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