Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Моя прекрасная няня 2004 - 2009 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Моя прекрасная няня
Киноафиша Сериалы Моя прекрасная няня Сезоны Сезон 3

Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 февраля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 3 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Виктория, которая волею случая получает работу няни в доме богатого российского продюсера Макса. Он в одиночку воспитывает трех довольно проблемных детей. Поначалу Макс скептически относится к кандидатуре девушки, но впоследствии между ними возникает взаимопонимание. Главная героиня также без проблем находит общий язык с детьми продюсера — Машей, Денисом и Ксюшей. Дворецкий по имени Константин, как и все остальные обитатели дома, проникается к Вике симпатией и становится ее другом. Единственным человеком, который испытывает явное недовольство присутствием Вики, оказывается бизнес-партнер Макса по имени Жанна...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Что наша жизнь - игра
Сезон 3 Серия 1
10 февраля 2005
Примирение
Сезон 3 Серия 2
11 февраля 2005
Друг по переписке
Сезон 3 Серия 3
14 февраля 2005
Фальшивый бриллиант
Сезон 3 Серия 4
15 февраля 2005
Квартирный вопрос
Сезон 3 Серия 5
16 февраля 2005
Шопаголик
Сезон 3 Серия 6
17 февраля 2005
Кольцо властелина
Сезон 3 Серия 7
18 февраля 2005
Дважды - два
Сезон 3 Серия 8
21 февраля 2005
Приезд генерала
Сезон 3 Серия 9
22 февраля 2005
Бандитский поцелуй
Сезон 3 Серия 10
24 февраля 2005
Главное, чтобы костюмчик сидел
Сезон 3 Серия 11
25 февраля 2005
Бабули
Сезон 3 Серия 12
28 февраля 2005
Побег Виктории
Сезон 3 Серия 13
1 марта 2005
Питерский брат
Сезон 3 Серия 14
2 марта 2005
Слово - не воробей
Сезон 3 Серия 15
3 марта 2005
Шерше ля фам
Сезон 3 Серия 16
4 марта 2005
Женский день
Сезон 3 Серия 17
9 марта 2005
Сон в ногу
Сезон 3 Серия 18
10 марта 2005
Кризис среднего возраста
Сезон 3 Серия 19
11 марта 2005
Хоккеисты
Сезон 3 Серия 20
14 марта 2005
Фемида ля комедия
Сезон 3 Серия 21
15 марта 2005
Похитители младенцев
Сезон 3 Серия 22
16 марта 2005
Галкин бойфренд
Сезон 3 Серия 23
17 марта 2005
График выхода всех сериалов
«Аватар 3» еще не вышел, а Кэмерон строит планы до «Аватара 7»: полная хронология франшизы по годам (и на будущее тоже)
«Нам нужен ребенок»: странная фраза мужа Верочки, которая полностью меняет финал «Служебного романа»
Когда 100% восторга — это не реклама, а факт: 3 свежих сериала-триллера, о которых все сейчас говорят
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Режиссер «Орудий» взялся за культовую игру Resident Evil: сюжет фильма сломает все шаблоны — и каст почти сформирован
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше