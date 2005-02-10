В 3 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Виктория, которая волею случая получает работу няни в доме богатого российского продюсера Макса. Он в одиночку воспитывает трех довольно проблемных детей. Поначалу Макс скептически относится к кандидатуре девушки, но впоследствии между ними возникает взаимопонимание. Главная героиня также без проблем находит общий язык с детьми продюсера — Машей, Денисом и Ксюшей. Дворецкий по имени Константин, как и все остальные обитатели дома, проникается к Вике симпатией и становится ее другом. Единственным человеком, который испытывает явное недовольство присутствием Вики, оказывается бизнес-партнер Макса по имени Жанна...