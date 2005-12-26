В 6 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история строится вокруг молодой женщины по имени Виктория. По неожиданному стечению обстоятельств она оказывается в доме известного российского продюсера Максима Шаталина, который в одиночку воспитывает трех неугомонных детей и отчаянно нуждается в няне. Несмотря на отсутствие квалификации, Вика приступает к новым обязанностям. Со временем ей удается подружиться не только с детьми продюсера, но и с другими обитателями особняка. В первую очередь с интеллигентным дворецким по имени Константин. Макс также начинает испытывать к Виктории особые чувства, но никак не найдет в себе смелости, чтобы в них признаться.