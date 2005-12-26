Меню
Моя прекрасная няня 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 26 декабря 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 29
Продолжительность сезона 14 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Моя прекрасная няня»

В 6 сезоне сериала «Моя прекрасная няня» история строится вокруг молодой женщины по имени Виктория. По неожиданному стечению обстоятельств она оказывается в доме известного российского продюсера Максима Шаталина, который в одиночку воспитывает трех неугомонных детей и отчаянно нуждается в няне. Несмотря на отсутствие квалификации, Вика приступает к новым обязанностям. Со временем ей удается подружиться не только с детьми продюсера, но и с другими обитателями особняка. В первую очередь с интеллигентным дворецким по имени Константин. Макс также начинает испытывать к Виктории особые чувства, но никак не найдет в себе смелости, чтобы в них признаться.

Список серий 6-го сезона сериала «Моя прекрасная няня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Просто друг
Сезон 6 Серия 1
26 декабря 2005
Браслет
Сезон 6 Серия 2
26 декабря 2005
Быть или не быть
Сезон 6 Серия 3
27 декабря 2005
Притворяшки
Сезон 6 Серия 4
27 декабря 2005
Не бери чужого
Сезон 6 Серия 5
28 декабря 2005
Гоблины
Сезон 6 Серия 6
29 декабря 2005
Фиктивная жена
Сезон 6 Серия 7
28 декабря 2005
Идеальная пара
Сезон 6 Серия 8
30 декабря 2005
Попался на пленку
Сезон 6 Серия 9
29 декабря 2005
Маскарадный фарс
Сезон 6 Серия 10
30 декабря 2005
Восьмое чудо света
Сезон 6 Серия 11
10 мая 2006
Король ремейков
Сезон 6 Серия 12
10 мая 2006
Дорогие подарки
Сезон 6 Серия 13
11 мая 2006
Ангел во плоти
Сезон 6 Серия 14
11 мая 2006
Перемена мест
Сезон 6 Серия 15
12 мая 2006
Левый ребенок
Сезон 6 Серия 16
12 мая 2006
Опасная блондинка
Сезон 6 Серия 17
18 сентября 2006
Работа для Маши
Сезон 6 Серия 18
19 сентября 2006
Молчи, ничего не говори!
Сезон 6 Серия 19
21 сентября 2006
Ничего себе подарочек
Сезон 6 Серия 20
25 сентября 2006
Эра милосердия
Сезон 6 Серия 21
26 сентября 2006
Штамп в паспорте
Сезон 6 Серия 22
28 сентября 2006
Новое предложение
Сезон 6 Серия 23
2 октября 2006
Светская жизнь
Сезон 6 Серия 24
3 октября 2006
Рэпер поневоле
Сезон 6 Серия 25
5 октября 2006
Встреча выпускников
Сезон 6 Серия 26
9 октября 2006
Мальчишник
Сезон 6 Серия 27
10 октября 2006
Едем в ЗАГС
Сезон 6 Серия 28
11 октября 2006
Долгожданная свадьба
Сезон 6 Серия 29
12 октября 2006
