В 3 сезоне 4 серии сериала «Мажор» отделение Вики в очередной раз занято интересным делом — они расследуют убийство петербурженки, которое связано с общиной, отказавшейся от благ цивилизации и расположенной на отшибе города.
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
«Громадный, как боров, черный, как сажа»: вы - фанат «Мастера и Маргариты», если способны угадать героев по описанию (тест)
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
