В 3 сезоне 6 серии сериала «Мажор» полиция пытается найти виновного в гибели мужчины, тело которого обнаруживают на дне пруда. Выясняется, что погибший был связан с нечистым на руку мэром города. Богатый тесть Жеки помогает довести дело до суда.
«Пламя и пепел» как точка невозврата: как третья часть изменит всю сагу об Аватаре
«У меня мурашки от каждой серии»: 3 атмосферных детектива для вдумчивого просмотра — раз зацепят и уже не отпустят
Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию
«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб
