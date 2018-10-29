В 3 сезоне 16 серии сериала «Мажор» Игорь неожиданно получает возможность отомстить своему заклятому врагу. В стремлении помочь Катя рискует собственной жизнью, но затем жалеет, что не послушала отца. Оказывается, она сильно недооценивала врага.
Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»
Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный
«Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Муж высмеивал, а теперь боготворит: Пышка из «Ералаша» выросла в роковую женщину
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий
