Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»

Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный

«Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время

Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

Муж высмеивал, а теперь боготворит: Пышка из «Ералаша» выросла в роковую женщину

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»