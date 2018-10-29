В 3 сезоне 3 серии сериала «Мажор» Игорь делает неожиданный подарок для Вики. В это же время на улице города неизвестный похищает ребенка прямо из рук няни. Мать младенца уверена, что за кражей стоит его отец. Однако Игорь следует за иной зацепкой.
Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца»
Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail