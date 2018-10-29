Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мажор Сезоны Сезон 3 Серия 3

Мажор 2014 3 серия 3 сезон

5.0 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Мажор»
Сезон 3 / Серия 1 29 октября 2018
Сезон 3 / Серия 2 30 октября 2018
Сезон 3 / Серия 3 31 октября 2018
Сезон 3 / Серия 4 1 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 5 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 7 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 8 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 10 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 11 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 12 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 13 12 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 14 13 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 15 14 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 16 15 ноября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Мажор» Игорь делает неожиданный подарок для Вики. В это же время на улице города неизвестный похищает ребенка прямо из рук няни. Мать младенца уверена, что за кражей стоит его отец. Однако Игорь следует за иной зацепкой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 83 комментария
Волчьи дети Амэ и Юки
Волчьи дети Амэ и Юки 2 комментария
Проклятие. Ночь страха
Проклятие. Ночь страха 1 комментарий
Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца»
Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше