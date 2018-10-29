В 3 сезоне 9 серии сериала «Мажор» Соколовский расследует самоубийство местного защитника прав потребителей. Труп мужчины находят подвешенным на стройке. Близкие жертвы дают слишком неоднозначные показания, но Игорю удается найти зацепку.
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail