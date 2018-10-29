Меню
Мажор 2014 13 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Мажор»
Сезон 3 / Серия 1 29 октября 2018
Сезон 3 / Серия 2 30 октября 2018
Сезон 3 / Серия 3 31 октября 2018
Сезон 3 / Серия 4 1 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 5 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 7 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 8 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 10 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 11 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 12 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 13 12 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 14 13 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 15 14 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 16 15 ноября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Мажор» Игорь и его команда расследуют ограбление, которое происходит во время военной выставки во Дворце молодежи. Неизвестные выносят редкие экспонаты времен ВОВ, которые принесли сами ветераны.

