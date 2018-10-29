В 3 сезоне 5 серии сериала «Мажор» Жека и Соколовский ищут виновного в гибели молодой женщины. Казалось бы, все улики указывают на водителя такси, который последним видел девушку живой. Однако герои уверены, что мужчина не совершал это убийство.
