Киноафиша Сериалы Мажор Сезоны Сезон 3 Серия 5

Мажор 2014 5 серия 3 сезон

6.0 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Мажор»
Сезон 3 / Серия 1 29 октября 2018
Сезон 3 / Серия 2 30 октября 2018
Сезон 3 / Серия 3 31 октября 2018
Сезон 3 / Серия 4 1 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 5 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 7 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 8 6 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 10 7 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 11 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 12 8 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 13 12 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 14 13 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 15 14 ноября 2018
Сезон 3 / Серия 16 15 ноября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Мажор» Жека и Соколовский ищут виновного в гибели молодой женщины. Казалось бы, все улики указывают на водителя такси, который последним видел девушку живой. Однако герои уверены, что мужчина не совершал это убийство.

