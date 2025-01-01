Меню
О сериале
Мастера секса, список сезонов
Masters of Sex
18+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Showtime
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мастера секса»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
29 сентября 2013 - 15 декабря 2013
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
13 июля 2014 - 28 сентября 2014
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
12 июля 2015 - 27 сентября 2015
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
11 сентября 2016 - 13 ноября 2016
