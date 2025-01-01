Меню
Masters of Sex 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Showtime

Рейтинг сериала

7.9
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Мастера секса»
Мастера секса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 29 сентября 2013 - 15 декабря 2013
 
Мастера секса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 13 июля 2014 - 28 сентября 2014
 
Мастера секса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 12 июля 2015 - 27 сентября 2015
 
Мастера секса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 11 сентября 2016 - 13 ноября 2016
 
