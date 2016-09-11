Мастера секса 2013 - 2016, 4 сезон

Masters of Sex 18+
Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мастера секса»

В 4 сезоне сериала «Мастера секса» доктор Мастерс и Вирджиния терпят неудачу на личном фронте. Они решают расстаться не только в постели, но и на работе. Теперь каждый из исследователей ищет свое новое призвание независимо от другого. Либби впервые после своего неудачного замужества оказывается одна, но вскоре обнаруживает неожиданных союзников. Чтобы оставить прошлое позади и сосредоточиться на своей расширяющейся клинике, Уильям обращается за поддержкой к другой женщине. Но выясняется, что сблизиться с новым партнером – гораздо сложнее на практике, чем на страницах психологической литературы.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Мастера секса»

Свободное падение Freefall
Сезон 4 Серия 1
11 сентября 2016
Инвентарь Inventory
Сезон 4 Серия 2
18 сентября 2016
Протокол удовольствия The Pleasure Protocol
Сезон 4 Серия 3
25 сентября 2016
Свингерская вечеринка Coats or Keys
Сезон 4 Серия 4
2 октября 2016
Отличающиеся Outliers
Сезон 4 Серия 5
9 октября 2016
Семья и только Family Only
Сезон 4 Серия 6
16 октября 2016
Во мне ты видишь In to Me You See
Сезон 4 Серия 7
23 октября 2016
Топика Topeka
Сезон 4 Серия 8
30 октября 2016
Ночь и день Night and Day
Сезон 4 Серия 9
6 ноября 2016
Глаза бога The Eyes of God
Сезон 4 Серия 10
13 ноября 2016
