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Киноафиша Сериалы Люк Кейдж Сезоны Сезон 1 Серия 11

Люк Кейдж 2016 - 2018 11 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Люк Кейдж»
Момент истины
Сезон 1 / Серия 1 30 сентября 2016
Законы улиц
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2016
Кто возьмет груз на себя?
Сезон 1 / Серия 3 30 сентября 2016
Выход на ринг
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2016
Просто получить репутацию
Сезон 1 / Серия 5 30 сентября 2016
Сосункам нужны телохранители
Сезон 1 / Серия 6 30 сентября 2016
Тайное становится явным
Сезон 1 / Серия 7 30 сентября 2016
Взрывной характер
Сезон 1 / Серия 8 30 сентября 2016
Делай, что можешь
Сезон 1 / Серия 9 30 сентября 2016
Прими на свой счет
Сезон 1 / Серия 10 30 сентября 2016
Теперь ты мой
Сезон 1 / Серия 11 30 сентября 2016
Монолог хаоса
Сезон 1 / Серия 12 30 сентября 2016
Ты знаешь мой стиль
Сезон 1 / Серия 13 30 сентября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Люк Кейдж» Алмазный Змей осуществляет захват заложников в баре, выставляя организатором супергероя. Между тем Люк и его союзница Мисти скрываются в секретном подвале заведения, разрабатывая план побега.

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