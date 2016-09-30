В 1 сезоне 11 серии сериала «Люк Кейдж» Алмазный Змей осуществляет захват заложников в баре, выставляя организатором супергероя. Между тем Люк и его союзница Мисти скрываются в секретном подвале заведения, разрабатывая план побега.
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