В 1 сезоне 7 серии сериала «Люк Кейдж» попытка упрятать Коттонмута за решетку терпит крах: без показаний Скарфа улики полиции против криминального гения бесполезны. Клэр подбадривает Люка, убеждая возобновить борьбу за Гарлем.
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Авторизация по e-mail