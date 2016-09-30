В 1 сезоне 2 серии сериала «Люк Кейдж» супергерой все глубже погружается в преступный мир родного Гарлема. Согласившись оказать услугу Генри Хантеру, Люк отправляется на поиски Чико Диаса, за которым также охотятся полицейские и Коттонмут.
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