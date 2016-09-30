В 1 сезоне 13 серии сериала «Люк Кейдж» начинается решающее противостояние Алмазного Змея с защитником Гарлема. Удастся ли Люку Кейджу победить заклятого врага? Между тем детектив Мисти вступает в не менее ожесточенную схватку с Мэрайей.