В 1 сезоне 13 серии сериала «Люк Кейдж» начинается решающее противостояние Алмазного Змея с защитником Гарлема. Удастся ли Люку Кейджу победить заклятого врага? Между тем детектив Мисти вступает в не менее ожесточенную схватку с Мэрайей.
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