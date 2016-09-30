В 1 сезоне 9 серии сериала «Люк Кейдж» столкновение с Уиллисом Страйкером завершается для супергероя получением смертельных ран. Клэр пытается спасти другу жизнь, но ей мешает регенерация Люка. Мэрайя берет преступный бизнес в собственные руки.
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