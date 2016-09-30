В 1 сезоне 10 серии сериала «Люк Кейдж» восстановление супергероя от полученных ран подходит к концу, однако главные испытания еще впереди. Полиция Гарлема продолжает охоту на Люка, а Мэрайя и Страйкер намереваются снабдить их специальными пулями.