В 1 сезоне 12 серии сериала «Люк Кейдж» полицейские везут арестованного супергероя в участок для допроса. Мисти рекомендует Кейджу не сбегать, чтобы тем самым подтвердить собственную невиновность. Вскоре в руках властей также оказывается Шейдс.
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