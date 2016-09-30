В 1 сезоне 6 серии сериала «Люк Кейдж» продажный коп Скарф требует от Стоукса больше денег, но вместо этого получает пулю. Мисти отправляется на поиски раненого детектива в Гарлем, тогда как Клэр предлагает Кейджу свою помощь.
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