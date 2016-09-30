В 1 сезоне 5 серии сериала «Люк Кейдж» рейд полиции вынуждает Коттонмута предпринять ответные меры. Он посылает своих людей в Гарлем, рассчитывая отомстить Люку. Тем временем детективы Найт и Скарф попадают в западню.
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