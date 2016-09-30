В 1 сезоне 8 серии сериала «Люк Кейдж» враги продолжают настраивать полицию и жителей Гарлема против супергероя. Кэндис врет, что это она обнаружила тело, тогда как убийцей является Люк. Повлиять на ситуацию неспособна даже Клэр.
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