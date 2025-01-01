Меню
Люк Кейдж
Цитаты
Цитаты из сериала Люк Кейдж
Luke Cage
Сладкий Рождество.
Luke Cage
[после того, как в него стреляли] Меня уже задолбали эти бесконечные покупки новой одежды.
Корнелл 'Коттонмаут' Стокс
Знаешь, почему все хотят быть королем? Из-за короны.
Уиллис 'Алмазный Змей' Страйкер
Ты говоришь со мной так, как будто не находишься в присутствии смерти.
John 'Bushmaster' McIver
Меня зовут Бушмастер.
John 'Bushmaster' McIver
Стуки. Мариа *Стуки*.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майк Колтер
Mike Colter
Махершала Али
Mahershala Ali
