В 1 сезоне 9 серии сериала «Маньяк» разумы Оуэна и Энни снова синхронизированы. Один из них — дискредитированный исландский шпион, а другой — простой оперативник ЦРУ. Они должны помочь друг другу во что бы то ни стало.