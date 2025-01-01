Меню
Цитаты из сериала Маньяк

[из трейлера]
Джеймс Мантлерей Что, по-твоему, со мной не так?
Оуэн Милгрим Дело не в том, что я болен. Дело в том, что я никому не нужен.
[из трейлера]
Доктор Грета Мантлерей Сколько из ваших подопечных оказались в кататоническом состоянии?
Джеймс Мантлерей [с высокомерием] Ни один.
[Доктор Фуджита смотрит вниз]
Джеймс Мантлерей Приблизительно.
[из трейлера]
Оуэн Милгрим Я не понимаю, что реально, а что нет.
[из трейлера]
Энни Лэндсберг Это какая-то многомерная магия мозга.
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей Что бы ты сказал, что этот процесс тебя о себе показывает?
Энни Ландсберг Это теперь терапия?
Джеймс Мантлерей Это *не* терапия. Это наука.
[из трейлера]
Джеймс Мантлерэй Что-то не так. *Что* ты сделал?
Доктор Фудзита Каждый раз, когда я их разделяю, они снова находят друг друга.
[из трейлера]
Оуэн Милгрим У меня голова не в порядке. Я думал, может эти люди могут меня починить. Звучит глупо.
Энни Лэндсберг Мне это не кажется глупым.
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей Как только вы начинаете осознавать структуру разума, нет причин, почему нас нельзя изменить. Боль можно уничтожить. Разум можно разгадать.
[Оуэн медленно начинает аплодировать, остальные в группе присоединяются]
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей Ты знаешь, где ты сейчас?
Энни Лэндсберг Я прохожу испытание нового лекарства.
