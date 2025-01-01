Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Маньяк
Цитаты
Цитаты из сериала Маньяк
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей
Что, по-твоему, со мной не так?
Оуэн Милгрим
Дело не в том, что я болен. Дело в том, что я никому не нужен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Доктор Грета Мантлерей
Сколько из ваших подопечных оказались в кататоническом состоянии?
Джеймс Мантлерей
[с высокомерием] Ни один.
[Доктор Фуджита смотрит вниз]
Джеймс Мантлерей
Приблизительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Оуэн Милгрим
Я не понимаю, что реально, а что нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Энни Лэндсберг
Это какая-то многомерная магия мозга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей
Что бы ты сказал, что этот процесс тебя о себе показывает?
Энни Ландсберг
Это теперь терапия?
Джеймс Мантлерей
Это *не* терапия. Это наука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Джеймс Мантлерэй
Что-то не так. *Что* ты сделал?
Доктор Фудзита
Каждый раз, когда я их разделяю, они снова находят друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Оуэн Милгрим
У меня голова не в порядке. Я думал, может эти люди могут меня починить. Звучит глупо.
Энни Лэндсберг
Мне это не кажется глупым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей
Как только вы начинаете осознавать структуру разума, нет причин, почему нас нельзя изменить. Боль можно уничтожить. Разум можно разгадать.
[Оуэн медленно начинает аплодировать, остальные в группе присоединяются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Джеймс Мантлерей
Ты знаешь, где ты сейчас?
Энни Лэндсберг
Я прохожу испытание нового лекарства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джона Хилл
Jonah Hill
Эмма Стоун
Emma Stone
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667