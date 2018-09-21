В 1 сезоне 5 серии сериала «Маньяк» Энни и Оуэн оказываются в каком-то роскошном особняке. Теперь их зовут Эрли и Олли и они являются участниками таинственного сеанса. Судя по одежде, молодые люди попали в 1940-е.