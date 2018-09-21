Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Маньяк Сезоны Сезон 1 Серия 5

Маньяк 2018 5 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Избранный
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2018
Ветряные мельницы
Сезон 1 / Серия 2 21 сентября 2018
Ну и денёк
Сезон 1 / Серия 3 21 сентября 2018
Меха от Себастьяна
Сезон 1 / Серия 4 21 сентября 2018
Такой, как ты
Сезон 1 / Серия 5 21 сентября 2018
Более серьезные структурные проблемы
Сезон 1 / Серия 6 21 сентября 2018
Это совсем не дрель
Сезон 1 / Серия 7 21 сентября 2018
Облачное озеро
Сезон 1 / Серия 8 21 сентября 2018
Утангатта
Сезон 1 / Серия 9 21 сентября 2018
Вариант C
Сезон 1 / Серия 10 21 сентября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Маньяк» Энни и Оуэн оказываются в каком-то роскошном особняке. Теперь их зовут Эрли и Олли и они являются участниками таинственного сеанса. Судя по одежде, молодые люди попали в 1940-е.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Тёмные очки
Тёмные очки 2 комментария
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Приложение киноафиши