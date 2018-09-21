В 1 сезоне 3 серии сериала «Маньяк» Мурамото замечает какие-то помехи у Энни и Оуэна в голове. Что-то странное происходит с ними. Мурамото допрашивает Оуэн. Последний вспоминает худший вечер в своей жизни — помолвку брата.