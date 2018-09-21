В 1 сезоне 7 серии сериала «Маньяк» пришло время новой ступени эксперимента. Оуэн и Энни принимает таблетку C. В этот раз их разумы не соединены. Энни оказывается в Средневековье, а Оуэн является членом семьи влиятельной мафии.
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