В 1 сезоне 8 серии сериала «Маньяк» Энни продолжает свой квест по Средневековью, но теперь она не одна. Отец и глава мафии слишком сильно давит на беспомощного Оуэна. Последнему необходимо защитить свою семью.
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