В 1 сезоне 2 серии сериала «Маньяк» банка с таблетками, которые принимает Энни, снова оказалась пустой. Девушке необходима новая доза, чтобы выжить в этом страшном мире. В итоге Энни через шантаж пробирается в исследование Небердин.