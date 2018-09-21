В 1 сезоне 10 серии сериала «Маньяк» эксперименту приходит конец. Джеймсу и Азуми придется отчитываться перед директором Небердина. Пути Оуэна и Энни на этом расходятся, пока один случай их снова не воссоединит.
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