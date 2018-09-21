В 1 сезоне 4 серии сериала «Маньяк» Энни и Оэун готовы к новому испытанию и выбирают таблетку B. Их разум отправляется в Лонг-Айленд 1980-х годов. Их ждет очень запутанная авантюра и, почему-то, живой лемур.