В 1 сезоне 4 серии сериала «Маньяк» Энни и Оэун готовы к новому испытанию и выбирают таблетку B. Их разум отправляется в Лонг-Айленд 1980-х годов. Их ждет очень запутанная авантюра и, почему-то, живой лемур.
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