В 1 сезоне 9 серии сериала «Гимнастки» Кейли узнает об измене Картера и уезжает в детский тренировочный лагерь прямо перед Национальным чемпионатом. Спортсменки объединяются, чтобы отыскать и вернуть подругу в команду. Лорен сожалеет о своей ошибке.
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