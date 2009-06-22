В 1 сезоне 9 серии сериала «Гимнастки» Кейли узнает об измене Картера и уезжает в детский тренировочный лагерь прямо перед Национальным чемпионатом. Спортсменки объединяются, чтобы отыскать и вернуть подругу в команду. Лорен сожалеет о своей ошибке.