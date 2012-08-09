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Киноафиша Сериалы Гимнастки Сезоны
Гимнастки (2009 - 2012), список сезонов Make It or Break It 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
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Список сезонов сериала «Гимнастки»
Гимнастки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 20 эпизодов
 
Гимнастки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 20 эпизодов
 
Гимнастки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 8 эпизодов
 
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