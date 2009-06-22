В 1 сезоне 2 серии сериала «Гимнастки» Пэйсон чувствует себя по-настоящему преданной из-за ухода Марти прямо накануне важных соревнований. Лорен разочарована новым тренировочным залом, а также новостью о романе своего отца с Саммер.
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