В 1 сезоне 2 серии сериала «Гимнастки» Пэйсон чувствует себя по-настоящему преданной из-за ухода Марти прямо накануне важных соревнований. Лорен разочарована новым тренировочным залом, а также новостью о романе своего отца с Саммер.